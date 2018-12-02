كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 02:01 صباحاً - مصممة أزياء عن فستان رانيا يوسف: "يمكن عايزة شو إعلامي!"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
علقت مصممة الأزياء جينا سلطان، على فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به في الحفل الختامي للدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أخطأت في اختيار الفستان، معرفش إيه اللي كان في دماغ رانيا ساعتها".
وأوضحت أن الفستان لم يكن مناسبًا للحدث، أو المجتمع الشرقي، ولم يكن مناسبًا لنجومية فنانة كبيرة مثل رانيا يوسف، لافتة أن الإطلالة قد يكون المقصود منها إثارة الضجة الإعلامية حولها.
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