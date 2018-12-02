مطبات وتقلبات في حياتك المهنية والعاطفية

مهنيًّا: إنه شهر متقلب وبما أنه الشهر الاخير من العام يتوجب عليك تفادي ارتكاب الاخطاء الكبيرة والتي قد تغيّر مصير وظيفتك أو مصالحك.قد تشعر ان الامور لا تسير على الطريق الصحيح في القسم الاول من الشهر تحت تاثير الكواكب المواجهة لبرجك من برج القوس عطارد المشتري والشمس بالاضافة الى كوكب المريخ من برج الحوت الذي يتحداك فتضطر الى مضاعفة الجهود والحذر في تنقلاتك كما يضعك امام مستجدات وخيارات دقيق وضرورة التحسب لكل شيء إذا كنت موظفاً تجنّب الاحتجاج والتذمر فملاحظاتك المتكررة قد تبدأ بإثارة الاستياء من حولك وضدك. تمالك نفسك اذا كنت منزعجًا إنها فترة سلبية وقد تظهر خلالها قرارات حاسمة بشأنك. لا تتأخر عن مواعيدك حتى ولو كانت الاسباب وجيهة كذلك سوف يكون بانتظارك هذا الشهر معاكسات وتقلّبات تتناول أصعدة مختلفة من حياتك ولعلّ أبرزها على الصعيد العائلي الشخصي فقد تضطر للاهتمام بأحد الوالدين او ربما بأحد الاولاد او ربما يطرأ عطل يستوجب اهتمامًا فوريًا. في جميع الاحوال انصحك بإدارة اعمالك جيّدًا والابتعاد عن اي إهمال او تقصير. وقد يجرّ هذا الشهر تعبًا جسديًّا وفكريًّا فكن متنبّهًا لذلك.

عاطفيا:ً يخيّم الحنان على الأجواء المليئة بالحب والتقارب بعيداً عن الاستفزازات وقد يحمل لك كوكب الزهرة هذا الشهر الحب الكبير على أثر لقاء لم تتوقعه فتنطلق فرحاً ومزهوّاً بنفسك، تتلقى الدعوات من كل صوب كما العروض المسلّية فتستفيد من كلّ لحظة، في حين أنّ الحبيب قد يفاجئك بهدية أو بخبر جيد. تشعر بأن الشريك يدعمك ويخفف من قلقك تبدو مثالياً في نظرتك إلى العلاقات الشخصية، كما تخيّم الرومانسية على علاقتك مع الحبيب إذا كنت عازباً قد تفكر جديا بالارتباط خطوبة او زواج الف مبروك

أبرز الأحداث اليوميّة

1- مهنياً: لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك ومن النتائج المتوخاة لئلا تتحمل عاقبة الأمور وحدك.

عاطفياً: الحبيب ينتظر إشارة صغيرة منك منذ وقت، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك له6.

صحياً: استعض عن العشاء الدسم بعشاء خفيف قوامه الخضراوات والأعشاب، وتناول الفاكهة المساعدة على التهضيم.

2- مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص مهنية مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّق يحقق لك مكاسب ضخمة.

عاطفياً: الشريك هو أقرب الناس إليك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب، أحسم أمرك.

3- مهنياً: تحصل تغيرات جذرية في أوانها على صعيد العمل، اختر الأفضل ولكن ليس الأسهل.

عاطفياً: تقضي مع الحبيب أوقاتاً رومانسية تقرّبه منك وتشعل في قلبه الهيام مجدداً.

صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.

4- مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم الاتصالات الناجحة، ويزيل الحواجز التي تعترض طريقك الواحد تلو الآخر.

عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك هذه القرارات.

صحياً: أمام المأكولات الشهية الكل معرّض للإغراء، لكن القليل من الإرادة يحول دون ذلك.

5- مهنياً: تصيب نجاحاً مميزاً في مجال عملك أو مع شخص يعمل في اختصاصك، وتنجز مشروعاً مهمّاً كنت بانتظار الانتهاء منه منذ مدة بعيدة.

عاطفياً: يخف من الوهج العاطفي قليلاً أو يخلق بعض الذبذبات العاطفية، فتذهب في أحلامك العاطفية بعيداً.

صحياً: عليك أن تتمالك أعصابك تجاه الضغوط، فقد تواجه لاحقاً ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً.

6- مهنياً: يوفر لك هذا اليوم بعض الحلول المالية ويغيّر وضعك المتأزم ويضعك على طريق النجاح.

عاطفياً: لا تدع أحداً من المتطفلين والفضوليين يتدخّل بينك وبين الشريك لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً.

صحياً: ضع روزنامة واضحة لمفكرتك الصحية والغذائية، ونظم أمورك الرياضية.

7- مهنياً: القمر الجديد في برج القوس يعاكس نبتون في الحوت، يحيي قضية علاقة مهنية أو شخصية تزعجك ويجعلك مجبراً على الإذعان لبعض الشروط.

عاطفياً: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلاً سريعاً نحو مزيد من التواصل الإيجابي.

صحياً: إختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.

8- مهنياً: يتسبب طارئ ما اليوم بسوء التفاهم وانفعالات شديدة أحياناً بينك وبين الزملاء، لكنك سرعان ما تستدرك الوضع وتعيد الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

عاطفياً: قدمت تضحيات وتنازلات كثيرة في سبيل الحبيب، حان الوقت ليقدّم التضحيات من جانبه.

صحياً: أنصح لك التروي والتصرف بهدوء وبعقلانية أمام من يحاول إثارة أعصابك.

9- مهنياً: تبرهن للآخرين أنّ الاتكال عليك كان صائباً، ونتائج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً على الصعيد المهني.

عاطفياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك من دون قيود، وتعالج المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل.

صحياً: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، لا تدع القطار يفوتك.

10- مهنياً: احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدوك عن منافستهم.

عاطفياً: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية.

صحياً: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك.

11- مهنياً: لا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف ضاغطة لكنها مهمة.

عاطفياً: خفف من عصبيتك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يولّد بعض المشكلات بينكما، فتدارك الأمور سريعاً.

صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، بل كن صبوراً وواظب على اتباع الحمية.

12- مهنياً: استعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تستثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.

عاطفياً: ينشغل الحبيب عنك بعض الوقت هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائماً في عقله وفي قلبه.

صحياً: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.

13- مهنياً: تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.

عاطفياً: إتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ.

صحياً: إنتبه لصحتك ولسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب.

14- مهنياً: أنت محطّ أنظار الجميع وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك.

عاطفياً: إذا لم تكن مرتبطاً، فقد يدقّ بابك حبّ جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة.

صحياً: مشكلة عائلية تطلّ هذا اليوم ويمكن أن توتّر الأجواء وتزيد الضغوط عليك.

15- مهنياً: لن يكون الحظ إلى جانبك فانتبه من مواجهة ومن تعريض سمعتك للخطر، قد تطرأ أحداث فتسيطر عليها وتشعر أنك تتحكم في الظروف.

عاطفياً: عليك أن تسير مع الشريك جنباً إلى جنب، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.

صحياً: إياك والانغماس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.

16- مهنياً: تنتهي الصعوبات والخيبات، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه من مشاريع ومخططات.

عاطفياً: كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم.

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

17- مهنياً: تكون مشرقاً ومتألقاً هذا اليوم، ويجتمع حولك الأصدقاء ويلوح في الأفق رحلة أو الانتقال إلى بلد إقامة جديد.

عاطفياً: تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحياً: كن حريصاً في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

18- مهنياً: أنت مفعم نشاطاً وحيوية ولديك القدرة على تحقيق الكثير من المهام الموكلة إليك، حتى في أصعب الظروف وأدقها.

عاطفياً: تبدأ علاقة عاطفية جديدة تبقيها سراً وبعيدة عن أعين المتطفلين، خوفاً من التدخلات التي قد تثير لك مشاكل.

صحياً: كن متأنياً، فقد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.

19- مهنياً: إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات.

عاطفياً: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف مصارحته به خوفاً من ردة فعله، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة.

صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

20- مهنياً: لا تترك العصبية تؤثر في أعمالك، تحلَّ بالهدوء وسعة الصدر والحكمة.

عاطفياً: تشعر برغبة في التقرّب من الحبيب وتعزيز علاقتك به بعدما تيقّنت من حبه لك.

صحياً: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

21- مهنياً: يضعك هذا اليوم في موقع تقدير واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك.

عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكنك تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه.

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

22- مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء مربك قليلاً، وقد يعرضك لخيارات شتى دقيقة ولخلافات أيضاً.

عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، إنه يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية.

صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.

23- مهنياً: تتخلص اليوم من مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية مع الزملاء، وتتمكن من استعادة السيطرة.

عاطفياً: الملاحظات التي أبديتها للشريك تعطي نتائج ملموسة، وفي فترة لن تكون طويلة.

صحياً: إياك والانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

24- مهنياً: مع أنك تحقّق تقدماً ملحوظاً، إلا أن عليك المثابرة باستمرار وليس الكسل.

عاطفياً: يمكن أن توقعك عواطفك في مشكلة، اعتمد على فطرتك في توجيه أحاسيسك.

صحياً: إنتبه من كثرة التنقلات المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك.

25- مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.

عاطفياً: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل مستقبل أفضل.

صحياً: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئاً ومتروياً ومتماسكاً.

26- مهنياً: أنت بحاجة ماسة إلى راحة البال والتخلص من رواسب إحدى المشاكل لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك.

عاطفياً: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجاً كما ترغب، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها.

صحياً: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك.

27- مهنياً: التفرد بالرأي غالباً ما يؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا قد يسبب عواقب وخيمة مع الزملاء، لكن الأمور تحل بسرعة.

عاطفياً: تطالب الشريك بالإيفاء بوعوده أو هو يطالبك بذلك، وتجد نفسك محرجاً أمام بعض أسئلته.

صحياً: تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول، فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة.

28- مهنياً: إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك.

عاطفياً: السعادة غالباً ما توفر لك مزيداً من الراحة، فتفكر على نحو أكثر راحة إلى جانب الشريك.

صحياً: مارس تنفيذ قرارك الذي اتخذته بشأن صحتك، والقاضي بوضع حد للإفراط في الطعام.

29- مهنياً: عوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية.

عاطفياً: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل.

30- مهنياً: إذا واجهتك مواقف متصلبة فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً.

عاطفياً: قد تحتاج إلى الهروب والذهاب ولقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، ويمكن أن تخوض تجربة جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

31- مهنياً: مواجهة حاسمة في العمل، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي.

عاطفياً: قد ينزعج الشريك من ردود أفعالك الغاضبة، لكنّ الأسباب الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحياً: تبدي شجاعة وتتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير.