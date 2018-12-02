كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو..عمرو أديب يدخل برنامجه بـ توك توك







كتبت : انجي بيومي دخل الإعلامي عمرو أديب، ستديو برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، مستقلا "توكتوك كابورليه" لأول مرة، معقبا: "المصريون جبارين". حيث ظهر مؤخرًا "التوكتوك" الكابورليه ويستخدم في زفاف العرائس، وصاحبه في السنة الرابعة بكلية نظم ومعلومات، ويعمل بجانب دراسته.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..عمرو أديب يدخل برنامجه بـ توك توك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .