كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - وادي دجلة يكشف تفاصيل إنتقال محمد محمود للأهلي

محمد محمود لاعب دجلة

أعلن الأهلي أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتعاقد مع لاعب الوسط الدولي المصري محمد محمود، نجم فريق وادي دجلة، لمدة أربعة مواسم ونصف تبدأ من شهر يناير المقبل.

وقال علاء نور، مدير شركة الكرة بوادي دجلة، إن الصفقة كلفت خزائن النادي الأهلي 15 مليون جنيه بجانب إضافات أخرى، بالإضافة إلى بيع أحمد رمضان بيكهام مقابل خمسة ملايين.

وأضاف: "سيدفع الأهلي خمسة ملايين أخرى كمكافأة حال مشاركة اللاعب في 20 مباراة في موسم واحد، وبحد أقصى 10 مليون جنيه بعد 40 مباراة".

وأشار نور في ختام تصريحاته إلى أن وادي دجلة سيحصل على نسبة 20% من صفقة بيع صاحب الـ20 عامًا إلى ناد آخر، بجانب ما دفعه الأهلي لوادي دجلة من صفقة الانتقال والمكافآت.

جدير بالذكر أن محمد محمود انضم مؤخرًا إلى صفوف المنتخب تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2019.