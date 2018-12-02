كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلن موعد عودة قناة بيراميدز

تركي اّل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ عن موعد عودة قناة بيراميدز للبث الفضائي مجددًا، بعد الايقاف في مطلع الموسم الحالي.

وتوقف بث قناة بيراميدز بعد إطلاقها بشهرين فقط في أغسطس الماضي، بعد إنسحاب تركي آل الشيخ من كافة أشكال الاستثمار الرياضي في مصر.

وقال تركي آل الشيخ خلا مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "قناة بيراميدز قد تعود في بداية الموسم المقبل أو الذي يليه، ويكون هناك شكل منظم وتبث من مدينة الانتاج الاعلامي".

وأضاف: "الاهلي نادي عزيز وغالي وأتمنى كل التوفيق لإدارته، وأى نادى مصري أو عربي يحتاج للدعم سأكون متواجد بصفتي رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم".

وتابع: "الاهلي يمرض ولا يموت، رغم الثلاث هزائم الذي تعرض لها الفريق في المباريات الاخيرة".

وواصل: "لم يحدث أي تواصل مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتواصلي مقطوع معه منذ عدة أشهر، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأكمل: "إلغاء السوبر المصري السعودي بين الاهلى واتحاد جدة كان في مصلحة الفريقين من أجل تدعيم الصفوف في يناير، ولا أعرف شيء عن بخصوص راموز دياز المدير الفنى السابق لاتحاد جدة وتدريبه للنادي الاهلي".

وأستمر ضاحكًا: "نريد أن يعود رئيس الزمالك للمدرجات لكى يقوم بفعل المشاكل مع جروس المدير الفنى للفريق، ويهتز إستقرار الابيض لكي يقوم بيراميدز بكسب النقاط".

وأردف: "لم تتضح المعالم في الدورى المصري، وقد يكون هناك حصان أسود في الدور الثانى من الدورى".

وأختتم: "الاهم بالنسبة لنا أن يضع بيراميدز بصمته في أول موسم له وليس المهم تحقيق الالقاب، رغم الاموال التى أنفقت عليه".