كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة دعم الأهلي بصفقات في يناير

الخطيب وتركي اّل الشيخ

هل يدعم صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة؟ سؤال يُجيب عنه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وقال تركي آل الشيخ: "الأهلي يعد ناديا عزيزا وغاليا للغاية عندي. أنا من محبي النادي وأتمنى له كل الخير والتوفيق وأتمنى لإدارته ولاعبيه كل توفيق دائما".

وأضاف في تصريحاته مع برنامج (الماتش) مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "في الوقت الحالي، أنا لدي فريق أهتم به ولكن الأهلي أو أي فريق مصري أو عربي لن أتراجع عن مساندته في أي وقت لأنني رئيس الاتحاد العربي".

وتحدث تركي آل الشيخ عن نتائج الأخير في الفترة الأخيرة، قائلا: "كمحب للنادي بكل تأكيد لا يوجد أي أحد يرضى بالوضع الحالي ولكن الأهلي يمرض ولا يموت".

وواصل "الأهلي يعود أقوى دائما. العديد من الأندية تحتاج لـ 40-50 عاما من الفوز بالبطولات من أجل بداية منافسة بطولات الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي كيان لا يهتز بـ 3 هزائم ولن يهتز. بعض الفرق تحتاج لعشرات وعشرات من الستوات لتصل لربع ألقاب الأهلي".

هل يتولى رامون دياز مسؤولية تدريب الأهلي؟ سؤال جديد أجاب عنه تركي آل الشيخ قائلا: "لا أعلم. أنا بعيد عن الأهلي وأجواء النادي في الوقت الحالي ولا أعرف".

وأردف "كل ما أعرفه أن دياز يعد متاحا الآن ولديه الرغبة للعمل في المنطقة العربية وتواصل معي قبل فترة للاطمئنان على صحتي ولكنني لم أسمع أي أخبار عن هذا الأمر إلا الآن – ارتباط دياز بتدريب الأهلي-".