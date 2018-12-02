كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - توفيق عكاشة: الإدارة التي تقبل بكلمة "معلش" تعد رخوة
كتبت : شيرين عصملي
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تواجه الكثير من المشاكل المجتمعية، من أهمها كلمة "معلش".
وأشار "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، إلى أن مقولة "معلش" المنتشرة داخل مصر قادمة من الدول النامية التي لا تقدر قيمة الوقت أو إتقان العمل.
وتابع، أن الإدارة التي تقبل كلمة "معلش" تعد إدارة رخوة وليست جادة لتحمل المسئولية، خلاف الإدارة الصلبة التي ترفض تلك الكلمة وتعتبرها نوعا من الإهمال وعدم الإكتراث.
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