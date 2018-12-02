كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - اّل شيخ: الفيفا يتحفظ علي مشاركة بطل العرب في مونديال الأندية

تركي آل الشيخ

صرح تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتراف بالبطولات التي تعبر عن أحد الأعراق هو العقبة التي تمنع بطل كأس زايد للأندية الأبطال من المشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال آل الشيخ في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "كنت أتمنى أن يستمر الزمالك في البطولة العربية حتى ينشغل بها عن بطولة الدوري الممتاز، وهذا الأمر يصب في مصلحة بيراميدز."

وعن رأيه في مستوى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الذي يقود الفريق لتصدر جدول الترتيب: "غير نادم على مساعدة الزمالك في التعاقد مع جروس، بالرغم من أنه منافس لبيراميدز، وغير نادم على دعم أي من الأندية المصرية أو العربية."

ودع الزمالك كأس زايد بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الاتحاد السكندري في دور الـ16.

وتحدث عن إمكانية مشاركة حامل لقب البطولة بكأس العالم للأندية، قائلًا: "عقبة وحيدة أمام مشاركة بطل كأس زايد في بطولة كأس العالم للأندية، وهو أن الاتحاد الدولي يتحفظ على البطولات التي تمثل عرق أو لون بعينه، لكننا نؤكد لهم أنه تضم أندية تمثل قارة آسيا وإفريقيا."

وانتقل للحديث عن أمم إفريقيا بعد سحب تنظيمها من الكاميرون: "أدعم استضافة المغرب لبطولة أمم إفريقيا 2019.. وبالطبع مصر قادرة على تنظيم البطولة لكن التقدم لاستضافتها من عدمه أمر يرجع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم."