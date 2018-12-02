كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - توفيق عكاشة: "القنوات الشاطرة تغزل برجل حمار"-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القنوات الإقليمية في مصر لا تعمل بشكل جيد نظرًا لقلة الميزانية، مضيفًا أن الميزانية لا تتعلق بتثقيف الجمهور وتشجيعهم علي العمل.

وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن القنوات الإقليمية لديها القدرة علي إقامة ندوات بمراكز الشباب وقصور الثقافة لعرض النماذج الناجحة والمشرفة لإقليمهم ومحافظتهم، مؤكدًا أن "القناة الشاطرة تغزل برجل حمار"

وتابع "عكاشة"، أن الروح المعنوية للأفراد هي العمود الفقري في عملهم، حيث إن الإنتاج يزداد بشكل كبير حين يحصل العاملون علي تشجيع ورفع في الروح المعنوية.