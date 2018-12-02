كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - عكاشة: مدارس التحفيظ تعمل علي ضخ السم داخل دماء الأطفال-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الحضانات ومدارس التحفيظ تعمل علي ضخ السم داخل دماء الأطفال في مهدهم و أخطر مراحلهم العمرية، بينما الدولة تملك مراكز النيل للإعلام، قصور الثقافة ومراكز الشباب التي عطلها العاملون فيها.

وأوضح عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع علي فضائية الحياة، أن مراكز النيل للإعلام تملك إمكانيات ضخمة علي تثقيف الشباب رغم كونها قديمة، حيث كانت تقدم أفلاما وثائقية للشباب داخل مراكزهم بالأرياف.

ونوه أن هناك ظواهر خطيرة في الريف المصري يتعرض لها الأطفال مثل الكتاتيب، والحضانات غير المرخصة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، التي يقوم عليها مجموعة من الاخوان الإرهابيين.