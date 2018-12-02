كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - بين يد الله .. الإعلامي سعيد حساسين يتعرض لحادث سير مرعب
وقع حادث سير مساء أمس علي طريق الواحات أسفر عن اصابة الإعلامي سعيد حساسين لكدمات طفيفة وذلك بعد انتهائه من تقديم حلقة برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين" وخروجه من مدينة الانتاج الاعلامي.
وقالت أسرة "حساسين في تصريحات لوسائل الاعلام إن الحادث لم يُسبب أضرارا كبيرة، وأنه لم يتعرض لأي إصابات، لافتة إلى أن الحادث أدي إلى اصابات طفيفة سيغيب على أثرها عن تقديم البرنامج خلال حلقتي اليوم وغدًا، ليعود مجددًا فور تحسن حالته الصحية.
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