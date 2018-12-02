كتب ياسر ابراهيم - الأحد 2 دجنبر 2018 12:52 صباحاً - بالفيديو.. تركي آل الشيخ يُعلن صفقات بيراميدز النارية

تركي اّل الشيخ

صرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بأن فريقه توصل إلى اتفاق مع أكثر من 5 لاعبين، واستبعد رحيل البرازيلي كينو بالرغم من أنه أكد احتمالية رحيل لاعبين أجانب عن الفريق.

وقال آل الشيخ في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "لدينا 3 أو 4 خيارات من أندية داخل مصر، ولدينا أيضًا خيارات تتمثل في لاعبين اثنين أو ثلاثة من خارج مصر، وقد يرحل لاعبين أجانب من الفريق حاليًا لكن لا أتوقع رحيل كينو."

وتابع: "حصلنا على عروض جيدة من أجل كينو، لكن إذا أتى عرض مغري من أجل التعاقد معه فلا مانع من رحيله."

وأضاف :"لن نتعاقد مع عمر خربين، لأنني لا أرغب في جلب لاعبين من الدوري السعودي حتى لا يكون هناك حساسية في الأمر."