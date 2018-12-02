بالصور| "القومي للمرأة" يعقد ندوة بكنيسة درب العيد ببنى سويف ضد "فيروس سي"

فى إطار التنسيق والتعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف ومديرية الصحة عقدت الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، والدكتورة غادة طوسون عضو الفرع، ندوة بكنيسة درب العيد ببنى سويف للإعلان عن إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للمسح الصحى لفيروس سي والأمراض غير السارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضر اللقاء الآباء الكهنة والشباب والسيدات، وتناول عددا من الإجابات على استفسارات الحضور بشأن المواقع الخاصة بالحملة وأسباب الإصابة بمرض "فيروس سي" وطرق الوقاية والعلاج وكيفية التوجه إلى أماكن تمركز الفرق. ​

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