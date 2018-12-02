دراسة: النساء اللاتي يشخرن أثناء النوم معرضات للإصابة بالسكتات القلبية

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة ميونيخ، أن النساء اللاتي يعانين من الشخير أثناء النوم معرضات للإصابة بالسكتات القلبية أكثر من الرجال.

وأظهرت الفحوص الطبية أن النساء اللاتي يعانين من توقف التنفس أثناء النوم، الذي يترافق مع الشخير لديهن جدران قلب أكثر سمكا من نظرائهن من الرجال.

وأكدت الدراسة أنه يمكن لجدران القلب السميكة أن تشد العضلات، وتجعل من الصعب ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يقلل كمية الأوكسجين التي يتم إرسالها إلى العضلات والدماغ.

وحلل الباحثون من مستشفى ميونيخ الجامعي حالة 4481 شخصاً من البنك الحيوي البريطاني، من الذين خضعوا لفحص القلب بالرنين المغناطيسي، وعندما قارن الباحثون بين الأشخاص الذين يشخرون مع الذين ينامون بسلام، وجدوا أن النساء لديهن كتلة أكبر للبطين الأيسر من الرجال.

وبينت الدراسة، أن النساء اللواتي يشخرن، أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب، وتشير النتائج إلى أن الشخير يمكن أن يتطور تدريجياً إلى توقف التنفس أثناء النوم في عملية مرتبطة بتضخم البطين الأيسر.

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