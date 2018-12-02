بالصور| "بفستان أخضر جريء".. هنا الزاهد تنشر أحدث إطلالاتها بصحبة أحمد فهمي

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، صورا جديدة لها بصحبة خطيبها، الفنان أحمد فهمي، وذلك خلال تواجدهما بحفل زفاف ابنة صلاح عبد الله مساء أول أمس، الخميس.

وظهرت "الزاهد" مرتدية فستانا أخضر مكشوف الصدر، وله فتحة ساق، بتوقيع "temraza"، مع شعر كيرلي كعادتها، ومكياج هادئ بألوان النيود.

وتفاعل العديد من الجماهير مع إطلالتها، متمنين لهما السعادة.

وكان الفنان صلاح عبدالله احتفل بزفاف ابنته أول أمس، بأحد الفنادق الكبرى، وحضر الحفل العديد من النجوم والنجمات، أبرزهم الفنان حكيم، أحمد السعدني، فيفي عبده، ومنة فضالي، وغيرهم الكثير.

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