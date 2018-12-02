محمد محسن عن زوجته: "بدون مناسبة.. عايز أقول إني بحب المرأة العظيمة دي"

حرص الفنان محمد محسن، على مشاركة جمهوره بصورة لزوجته هبة مجدي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتغزل "محسن" في زوجته قائلًا: "بدون مناسبة ومن غير عنوان، عايز أقول إني بحب المرأة العظيمة دي جدًا ربنا يحفظك ويخليكي ليا يا أطيب وأرق حبيبة وزوجة وأخت وصديقة ويبعد عنك كل شر".

يذكر أن آخر أعمال الثنائي محمد محسن وهبة مجدي كانت مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، التي قدمها الفنان يحيى الفخراني على المسرح القومي.

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