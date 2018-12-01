كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - غداً الأحد - ولي العهد السعودي يزور الجزائر

يقوم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بزيارة إلى الجزائر، غدا الأحد ولمدة يومين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن ولي العهد يزور الجزائر على رأس وفد رسمي "عالي المستوى" يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات بارزة.

وأوضح بيان للرئاسة أن الزيارة تأتي "توطيدا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين".

واعتبرت الرئاسة الجزائرية أن "زيارة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط".