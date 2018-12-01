كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - خالد الجندى: من يحب ربنا يفعل ما يرضيه

معتز عوض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يحب الله سبحانه وتعالى، ويُريد أن يرضيه، فعليه أن يفعل ما يحبه الله ويفرحه، ولا يفعل مالايرضيه وما يكره، مؤكدًا أن هذا هو ملخص رسالة السماء، والله سبحانه وتعالى يقول: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن من يحب الله عليه أن يتبع الحبيب الكريم-رسول الله صلى الله عليه وسلم- حتى يحبه الله ويرضى عنه، منوهًا إلى أن من لايفهم ذلك لايكتفي بجهله، وإنما يتهكم على أهل العلم والفقة، ويتهكم على ما هو لايفهمه، موضحًا أن من أسباب نزول جبريل عليه السلام على النبي الكريم، معرفة الحلال والحرام لصدق العبادة.

وتابع، أن الله يحب المتواضعين، الخاشعين، المتصدقين، الصابرين، المؤمنين، الصادقين، المتسامحين، أصحاب الوفاء بالوعود، وأصحاب الكرامة والشهامة والبر، بينما الله لايحب البخيل القاسي الأناني، مشددًا على أنه لو أراد الله سبحانه وتعالى بالإنسان خير، سوف يفهمه أن هذه الأشياء يكرها حتى يبعد عنها ابتغاء لمرضات الله وتقربًا منه، معقبًا: "لو ربنا مش بيحبك هيسيبك على عماك".