كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - بالفيديو.. بنفيكا يكتسح فييرينسي برباعية في الدوري البرتغالي

بنفيكا

اكتسح فريق بنفيكا ضيفه فييرينسي 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشر من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز فيتوريا سيتوبال على ماريتيمو 1 / صفر.

وسجل أهداف بنفيكا جوناس أوليفيرا في الدقيقة 49 وبرونو ناسيمينتو، لاعب فييرينسي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 57 و رافاييل سيلفا في الدقيقة 68 و هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 89.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فييرينسي عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق فيتوريا سيتوبال فوزا صعبا من مضيفه ماريتميو 1 / صفر.

ويدين فيتوريا سيتوبال بالفضل في هذا الفوز للاعبه فريدريك ميندي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

ورفع فيتوريا سيتوبال رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد ماريتيمو عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.