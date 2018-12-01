كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - الكرملين: بوتين وميركل بحثا تشكيل اللجنة الدستورية السورية







أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأن هناك تفاؤلا حذرا بهذا الشأن. وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن الزعيمين بحثا الملف السوري بالتفصيل خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في بوينس آيرس. وأوضح بيسكوف أن بوتين وميركل "أكدا أن العمل جار على تشكيل اللجنة الدستورية. وهناك تفاؤل حذر حول تشكيل هذه اللجنة في المستقبل المنظور".

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