كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - أستاذ علاقات دولية: ارتداء السترات الصفراء إجباري داخل الدولة الفرنسية

معتز عوض

قال الدكتور خطار أبو دياب ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس ، إن العنف في فرنسا ليس بجديد ، ولكن تعد هي المرة الأولى في تاريخ فرنسا التي تتصاعد الأحداث فيها بتلك الصورة.

وأضاف في" تصريحات تليفزيونية "، أن ارتداء السترات الصفراء إجباري داخل الدولة الفرنسية، من أجل الحفاظ على المواطنين ، والتعبير عن غضبهم الشديد.

وواضح أن الرئيس ماكرون سيتراجع تدريجيا لإنهاء الفوضى التي تسود شوارع العاصمة، والقضاء على تلك الأزمات.