كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - احمد موسي: الدول يحكمها القانون.. والأمن أهم من كل شئ
معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى؛ أن دائرة العنف اتسعت في شوارع فرنسا وامتدت الاشتباكات للعديد من الشوارع وليس محيط الشانزليزيه وقصر الرئاسة فقط.
وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن أعمال الحرق والسلب والنهب وسرقة الممتلكات العامة انتشرت في فرنسا وخاصة باريس؛ والرئيس الفرنسي في الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين .
وأكد موسى؛ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن ما يحدث ليس حرية رأي وتعبيرا ولكن أعمال تخريب؛ مؤكدا أن الدول يحكمها القانون والأمن أهم من كل شئ في كل بلاد العالم.
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