كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - بالفيديو.. هوفنهايم يُهدر الفوز أمام شالكه بالدوري الألماني

هوفنهايم

خيم التعادل الإيجابي على اللقاء الذي جمع هوفنهايم بضيفه شالكه، مساء اليوم السبت، في إطار الدوري الألماني.

وكان التعادل السلبي هو سيد الموقف خلال الشوط الأول، قبل أن يبادر أصحاب الأرض بافتتاح باب التسجيل عبر المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش في الدقيقة 59 من علامة الجزاء.

لكن نبيل بن طالب، أدرك التعادل للأزرق الملكي في الدقيقة 73، من نقطة الجزاء أيضا.

وبهذا يقتسم الفريقان، نقطة اللقاء ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 21 نقطة، مقابل 14 نقطة لشالكه.