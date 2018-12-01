كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - بالفيديو.. خيتافي يسحق إسبانيول بثلاثية في الدوري الإسباني

خيتافي

حقق فريق خيتافي الفوز على مضيفه نادي إسبانيول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب ألفونسو بيريز، ضمن الجولة الـ14 من منافسات الدوري الإسباني.

وافتتح الأهداف لصاحب الأرض خورخي مولينا في الدقيقة الـ55 ثم أضاف خايمي ماتا الهدف الثاني في الدقيقة الـ65، قبل أن ينهى فيتورينو انتونس المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ80.

وارتفع رصيد خيتافي إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الخامس.