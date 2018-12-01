كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 11:07 مساءً - نجاة عبد النعيم: "متظاهر فرنسا" متعمدون تكبيد الدولة خسائر فادحة

معتز عوض

قالت الكاتبة الصحفية نجاة عبد النعيم؛ مدير مكتب الأهرام بباريس، إن ما يحدث في فرنسا أقوى احتجاجات شهدتها فرنسا في تاريخها الحديث؛ منوهة إلى أن الشرطة ألقت القبض على العديد من المحتجين ممن يطلقون على أنفسهم أصحاب السترات الصفراء.

وأكدت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي؛ أن هناك من يحتج بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدني مستوى المعيشة؛ إلا أنهم تفاجأوا بوجود بعض الأشخاص الذين يحرقون ويخربون؛ خاصة في منطقة القصر الرئاسي الفرنسي.

وأشارت إلى أن المحتجين في فرنسا قاموا بغلق كل الطرق المؤدية إلى باريس؛ مُرددة: «المتظاهرون متعمدون أن تتكبد الدولة خسائر مالية فادحة».

وأختتمت: «أشك أن يستطيع الرئيس الفرنسي أن يتجاوز تلك المظاهرات، لأن ما يحدث في فرنسا هي ثورة قوية».