"نجاد البرعي" لابد من وضع ضوابط داخل المؤسسات الصحفية لمنع التحرش

قال نجاد البرعي، محامي نقض، ان التحرش ظاهرة قديمة في كل المهن جزء من الظاهرة كان سببها ثقافي وان فكرة التحرش مرت بتطورات اجتماعية.

وأضاف انه لتحقيق بيئة عمل أمنه للصحفيات في العمل لابد من إعادة تعريف معنى التحرش، وتثقيف الزملاء في المؤسسة بحالات التي تعتبرها الفتاة تحرش.

وأكد انه لابد من وضع ضوابط داخل المؤسسات الصحفية لمنع حالات التحرش مثل تركيب االكاميرات داخل المؤسسة.

والجدير بالذكر نظم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي مائدة مستديرة بعنوان بيئة عمل امنه للصحفيات في مصر، للوقوف على حزمة السياسات التي تتبناها الوسائل الإعلامية والصحفية لضمان بيئة عمل امنه خالية من العنف الجنسي وتدير الجلسة الصحفية عبير عبد الستار، ويتحدثون في الجلسة الأولى هدى رشوان، مدير تحرير موقع هن الوطن، ورئيس تحرير برنامج السفيرة عزيزة على dmc، هانيا مهيب، صحفية مستقلة ودكتورة امل فهمي المديرة التنفيذية لمركز تدوين، نجاد البرعي، محامي بالنقض.

​