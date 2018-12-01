تزامنا مع طرح الفياجرا النسائية.. صيادلة: "الإقبال من الستات.. بس مش كتير"

سادت موجة من الجدل في الشارع المصري، بعد إعلان إحدى شركات الأدوية طرح الفياجرا النسائية "الحبة الروز"، الأربعاء الماضي، واستيضاحا لمدى الإقبال على المنتج، قالت "م. محمد"، صيدلانية بإحدى صيدليات الدقي، إن الدواء لم يتوفر بصيدليتها، حتى الآن، لكن هناك إقبال من السيدات عليه.

وأضافت لـ"هن": "في ستات أو زوجات وأزواجهم بييجوا يسألوا عنه من يوم الأربع بشكل كبير".

وقال صيدلي بإحدى الصيدليات الكُبرى بالمنيل، إن الدواء لم يُحقق إقبال كثيف، حتى الآن، خاصة أنه مطروح منذ يومان فقط، وعلق ثالث: "الدواء سعره 200 جنيه، والإقبال عليه ضعيف حتى الآن".

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية أعلنت، مؤخرًا، عن طرح دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات "الفياجرا النسائية"، بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق.

الجدير بالذكر أن تاريخ "الحبة الروز" يرجع لعام 2015 عقب انتشارها في أمريكا، وتعمل المادة الفعالة بها والتي تسمى "الفليبانسرين" على الناقلات العصبية في الدماغ، ما يؤدي إلى رفع الرغبة الجنسية لدى النساء، وعلاج الاكتئاب.

ومن المُقرر أن يصرف هذا الدواء من الصيدليات بدون روشتة.

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