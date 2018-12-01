نصرة الحربي تُفاجئ متابعيها: أنا صرت منقبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر ارتدائها للنقاب، مشيرةً إلى أن هذا القرار نبع عن اقتناع كامل منها دون تأثير أي أحد.

وأضافت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. الي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل الحمد لله بفضل الله عز وجل".

واستطردت حديثها: "وصرت إنسانة من أحسن لأحسن اتحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ماجني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يارب ويبعد عنا كل عين".

وكانت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي قد احتفلت منذ حوالي 3 أشهر بزفافها، وذلك بعد أن عقدت قرانها بأسبوعين فقط.

وشاركت نصرة جمهورها نشرَ مقاطع من الحفل، عبر تطبيق "سناب شات"، ولكنها تعمّدت ألا تظهر بوجهها أو وجه زوجها.

ويأتي هذا بعد مرور حوالي 3 أشهر على زواجها، و6 أشهر على اتخاذها قرارًا باعتزال الكاميرا وعدم الظهور بوجهها مرة أخرى، مشيرةً إلى أنها ستكتفي بمواصلة عملها الإعلامي والصحفي من خلف الكاميرا.

يُذكر أن نصرة الحربي شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “لقيت روحي”، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من فناني الخليج، وهو من تأليف نوال العامر وإخراج خالد جمال.