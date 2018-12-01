لقاء الخميسي تردُّ على الساخرين من إطلالتها في "القاهرة السينمائي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة المصرية لقاء الخميسي على الهجوم الذي تعرّضت له، بسبب إطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الخميس الماضي، وذلك على "إنستغرام".

وكانت لقاء تعرّضت لهجوم حاد وسخرية من وجهها وزيّها خلال مشاركتها صورة التقطها لها أحد المصورين في مهرجان القاهرة.

وكتبت الخميسي رسالة مطولة ردًا على هجوم متابعيها، قائلةً: "مساء الخير.. كلامي النهاردة للناس اللي بتحبني من قلبها وأنا بحبها وبحترمها.. الناس اللي كانت في منتهى الأدب وفي تعليقاتها عن آخر لوك ليا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي".

وتابعت: "أحترم آراءكم النابعة من حب وخوف وبقدرها جدًا لكن حبيت أوضحلكم رأي لو تكرمتم في حياة الممثل أو الفنان في العموم شخصيتين.. شخصية كإنسان طبيعي في بيته ومع أهله وأصحابه.. شخصية كفنان مع جمهوره والناس اللي بتحبه وبتابعه وشخصيات كتيره في أعماله".

وتابعت: "مع أهلي وصحابي أنا على طبيعتي وفي أغلب الأوقاتي من غير ماكياج لأني بحب نفسي طبيعية الحمدلله كتير بشاركم في لحظاتي.. شخصيتي في المناسبات اللي تخص شغلي أو ما شابه بحب أبقى متجددة ومختلفة وبوشوش مختلفة، وبحب أشوف نفسي في كل مرة غير الثانية".

وأردفت: "ودل بنحتاجه كتير كممثلين في أداء شخصيات مختلفة.. وده معناه إني بحب أجرب كل اللوكات وبابقى مبسوطة وفي لوكات بتعجبني وفي لوكات لا وبأبقى مبسوطة".

واستطردت: "الحقيقية بما إني بحب الموضة وكل ما يخصها فبتابع آخر صيحات الموضة وفي نفس الوقت بحب أجرب لوكات قديمة برده وتستهويني لأنها مهما لفينا ودورنا هانلاقي إن الموضة بتعيد نفسها وبتتكرر على مدار الوقت".

وأكّدت احترامها لجمهورها قائلةً: "بحترم وجهات النظر جدا المختلفة ما دام بتتقال باحترام وتحضر.. إنما الناس اللي عندها إصرار على التنمر وعندها إصرار على توجيه الانتقاد بألفاظ خارجة عن إطار التحضر والأخلاق والأدب واحترام النفس فللأسف أحب أقلهم بصوا بقى في المرايا وعدوا 10 وفكروا كدا بهدوء للأسف ما فيش أي فايدة عادت عليكم غير إنكم ارتكبتم غلط في حق أنفسكم.. اختاروا ألفاظ تعبيراتكم".

واشتهرت لقاء الخميسي بعدد كبير من الأعمال الفنية لكن يظل أشهر أدوارها، عندما جسدت شخصية زوجة أشرف عبدالباقي في مسلسل السيت كوم "راجل وست ستات" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.