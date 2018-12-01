كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:51 مساءً - رابوى: قرار مجلس الشيوخ سحب الدعم الأمريكى للسعودية فى اليمن "غير دستورى"

معتز عوض

أكد ديفيد رابوى، الباحث فى "مجموعة الدراسات الأمنية"، على رفضه لقرار مجلس الشيوخ بسحب الدعم الأمريكى للتحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن، موضحا أنه قرارا غير دستورى .

وأضاف رابوى خلال لقاءه ببرنامج "عاصمة القرار"، مع الإعلامى مشيال الغندور، على قناة الحرة ، أن القرار يتنافى مع السياسة الأمريكية التى تعمل دائما على دعم حلفائها، بالإضافة إلى أن المملكة الربية السعودية تواجه الثوار الحوثيين فى اليمن، والذين تدعمهم إيران، ومن ثم فعلينا أن نوفر كامل الدعم للسعودية.