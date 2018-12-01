كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:51 مساءً - البريميرليج - مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل أمام ساوثهامبتون

مانشستر يونايتد





تعادل مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب سانت ميريز ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي. تقدم فريق ساوثهامبتون مبكرا عن طريق ستيوارت أرمسترونج وسيدريك سواريس فى الدقيقتين 13 و 20. وعاد مانشستريونايتد في قلب الطاولة بهدفين عن طريق روميلو لوكاكو واندير هيريرا فى الدقيقتين 33 و 39. التعادل، رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 22 في المركز السابع، يسنما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 9 في المركز الثامن عشر.



شكرا لقرائتكم خبر عن البريميرليج - مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل أمام ساوثهامبتون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .