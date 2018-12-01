كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:51 مساءً - فاروق الفيشاوي: الأهلي سيظل دائمًا فوق الجميع.. فيديو

فاروق الفيشاوي

أعرب الفنان فاروق الفيشاوي، عن سعادته بحضور مباراة الأهلي وبتروجت، على استاد الجيش بمدينة السويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لبطولة الدوري، والتي فاز فيها الأحمر بهدف أحمد الشيخ.

وقال «الفيشاوي» في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة: «الأهلي حاجة مهمة في حياتنا، لأنه مؤسسة تربوية كبيرة».

وأضاف: «الأهلي كبير وسيظل كبير، وأناشد جماهيره بالوقوف خلف الفريق.. الأهلي فوق الجميع، وسيظل فوق الجميع مثلما قال الراحل الكبير صالح سليم».

وتابع «الفيشاوي»: «جميع اللاعبين في الأهلي أصدقائي، وأحرص دائمًا على الاتصال بهم والتواصل معهم».

واختتم فاروق الفيشاوي تصريحاته قائلًا: «واثق من مواصة الأهلي لمشوار انتصاراته في الجولات المقبلة، وإنقاذ نفسه من هذه الكبوة».