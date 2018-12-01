كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:51 مساءً - مدرب الأهلي: نسعى لتكرار سيناريو دوري 96.. فيديو

محمد يوسف

صرح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، بأنه يسعى لوضع الضغوط على المنافس من خلال تحقيق الانتصارات، موضحًا أن فريقه اعتاد على تعويض فارق النقاط في مناسبات سابقة ببطولة الدوري.

وقال محمد يوسف في تصريحاته لقناة "ON sport" عقب المباراة: "أمام المقاولون العرب صنعنا فرص أكثر من مباراة اليوم، لكن في النهاية خسرنا المباراة، وحققنا الفوز على بتروجيت وهذه هي كرة القدم."

وتحدث عن تبديلاته خلال المباراة: "استبدال حسام عاشور كان للإصابة، ومشاركة السولية بدلًا منه كان أمرًا طبيعيًا، أما مشاركة إسلام محارب وباسم علي كان بهدف السيطرة أكثر على الكرة في وسط الملعب."

وأكد المدير الفني على ثقته في العودة بتحسن الأداء وإمكانية الفوز بالدوري: "موسم 1996-1997 كان فارق النقاط 13 نقطة، وتمكنا من تعويض فارق النقاط في النهاية، وحققنا البطولة وأنا كنت لاعب في الفريق خلال ذلك الوقت."

وأضاف: "نسعى دائما لوضع الضغوط على المنافس من خلال تحقيق الانتصارات في كافة المباريات، وسيظل هدفنا الفوز بالدوري حتى نهاية المسابقة."

ثم انتقل للحديث عن إجراء تعديل على قلب الدفاع، قائلًا: "كوليبالي لم يحصل على راحة على الإطلاق في الفترات السابقة سواء مع الأهلي أو منتخب مالي، وفي المقابل أحمد علاء لم يكن يشارك في المباريات بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.."

وتابع :"واستبعاد كوليبالي لا يرجع إلى الخطأ الذي ارتكبه المباراة الماضية، وهذا الخطأ جاء نتيجة الجهد الكبير الذي قام به في الفترة الماضية."

وردًا على سؤال حول مستقبله مع الفريق: "أنا أحد أبناء الأهلي، متى طلب مني التواجد وخدمة النادي سوف أفعل ذلك بدون تردد"، وعن التدعيمات المطلوبة، قال: "هذا الأمر لا يمكن أن أتحدث عنه في وسائل الإعلام وسنناقشه داخل الغرف المغلقة."