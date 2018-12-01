كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:51 مساءً - بالفيديو.. سيد عبدالحفيظ يسخر من الزمالك ويهاجم لجنة الحكام

سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أنه يرى حالة سلبية في الاختيارات التي تقوم بها لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، لمباريات نادي الزمالك.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه يرى عدم الاعتماد على الثنائي جهاد جريشة ومحمود البنا في مباريات الزمالك بالدوري، أمرًا غير منطقيًا.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "نقوم بعمل داخل الملعب، وكذلك خارجه مع اللاعبين، وذلك للوصول لما نريد، وهو ما تحقق بالفعل في مواجهة بتروجيت".

وأكمل: "أتمنى أن يستعين اتحاد الكرة بالحكم الذي أدار مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، فهي المباراة الوحيدة تقريبًا التي لم يحتسب خلالها ركلة جزاء أو خطأ فادح".

وأضاف: "لدي تساؤل وأتمنى ألا يتم إتخاذه على محمل النقد، فلا أعلم ما السبب في عدم الاستعانة بجهاد جريشة ومحمود البنا؟".

وأوضح: "هل يعقل ألا يدير البنا أي مباراة للزمالك خلال هذا الموسم وأيضًا في وقت طويل من نهاية الموسم الماضي، كذلك جريشة لم يدر إلا مباراة واحدة فقط".

واختتم: "أربعة حكام فقد أداروا ثمانية مباريات للزمالك، هم محمد عادل، إبراهيم نور الدين، محمد الحنفي وأمين عمر، ولا أعلم ما السبب في ذلك".