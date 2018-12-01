كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 09:51 مساءً - أحمد موسي: الشرطة الفرنسية غير قادرة على مواجهة التظاهرات
معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى؛ أن الشرطة الفرنسية أصبحت غير قادرة على مواجهة التظاهرات في شوارع فرنسا؛ موضحا أن سيطرة المتظاهرين على الوضع يعد إهانة للشرطة الفرنسية.
وأضاف موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه تم إطلاق كميات كبيرة من الغازات المسيلة للدموع؛ قائلا: « دي أكبر كمية غاز مسيل للدموع في تاريخ فرنسا تم إطلاقها اليوم على المتظاهرين».
وأوضح موسى، أن هناك إصابات شديدة بين القوات الأمن؛ متسالا: «لماذا يحرق المتظاهرون السيارات وهم متظاهرون سلميون».
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