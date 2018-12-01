متصل: "بنتي شربت سجاير ودخلت علاقة وصارحتني.. وقاطعتني بسبب غيرة أمها"

شكى أب يدعى "عمرو" من المعاملة السيئة التي بات يلقاها من ابنته مؤخرًا، والتي وصلت إلى أن طلبت منه قطع علاقته بها، متهما والدتها بتحريضها عليه، وذلك بعد انفصالهما.

وأضاف الأب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، المذاع عبر شاشة "dmc"، أنه كانت تربطه علاقة وطيدة بابنته، موضحًا: "لما جربت تشرب سجاير اعترفتلي، وقالتلي إن طعمها وحش ومضرة، لأنها بتلعب رياضة، وأنا قلتلها برافو".

وتابع: "لما دخلت في علاقة عاطفية قالتلي وكنت بنصحها، لكن والدتها كانت بتغير من علاقتي بها ومن قربنا، واتغيرت المعاملة بيننا كثيرًا إلى الأسوأ، لأسباب لا أعلمها، لدرجة أنها أخبرتني أنها تريد قطع علاقتها بي".

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