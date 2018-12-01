بالصور| يسرا بالأزرق وبشرى بالأسود.. إطلالات فنانات مصر في مهرجان "مراكش"

أقيم حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء أمس، بقصر المؤتمرات في مدينة مراكش بالمغرب، بمشاركة عدد من نجوم العالم، على رأسهم الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والممثل الأمريكي فيغو مورتينسين، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، فضلًا عن حضور مميز لنجمات مصريات، أبرزهم الفنانة يسرا، ليلى علوي، وبشرا.

وتألقن الفنانات المصريات خلال إطلالتهن في حفل افتتاح المهرجان، أمس، فظهرت يسرا بفستان أزرق "وان شولدر"، بينما ارتدت بشرى فستان باللون الأسود، والمخرجة إيناس الدغيدي ظهرت بفستان أخضر هادئ.

يذكر أن المهرجان توقف، العام الماضي، لإعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بكوادر جديدة من داخل المغرب وخارجه.

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