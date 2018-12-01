- 1/2
- 2/2
شهد حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17، مساء أمس، حضور عدد من النجوم المصريين، بينهم الفنانة ليلى علوي، التي تألقت بفستان لامع طويل، ميز إطلالتها.
وخطفت ليلى علوي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتها اللامعة مكشوفة الكتفين، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي ماضي، وتنسيق كلا من مايسة وسحر عزب.
وعاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17، بعد توقفه العام الماضي لإعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بكوادر جديدة من داخل المغرب وخارجه.
وتمنح الدورة الـ17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش "النجمة الذهبية" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي، إلى جانب كل من المخرج الأمريكي روبرت دي نيرو، والممثلة والمخرجة الأمريكية روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| ليلى علوي تتألق بالـ"ميتالك" في مهرجان "مراكش" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .