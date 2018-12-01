بالصور| ليلى علوي تتألق بالـ"ميتالك" في مهرجان "مراكش"

شهد حفل افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17، مساء أمس، حضور عدد من النجوم المصريين، بينهم الفنانة ليلى علوي، التي تألقت بفستان لامع طويل، ميز إطلالتها.

وخطفت ليلى علوي الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتها اللامعة مكشوفة الكتفين، بتوقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي ماضي، وتنسيق كلا من مايسة وسحر عزب.

وعاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته الـ17، بعد توقفه العام الماضي لإعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بكوادر جديدة من داخل المغرب وخارجه.

وتمنح الدورة الـ17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش "النجمة الذهبية" للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي، إلى جانب كل من المخرج الأمريكي روبرت دي نيرو، والممثلة والمخرجة الأمريكية روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا.

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