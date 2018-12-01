مدير "سكاي نيوز": على كل مؤسسة خلق آلية للتعامل بين الجنسين لمواجهة "التحرش"

قال سمير عمر، مدير مكتب فضائية "سكاي نيوز" عربية في القاهرة، إنه لتوفير بيئة عمل آمنة وإيجابية للصحفيين فلا بد من تغيير نظرة المجتمع عند إفصاح الفتاة عن محاولة التحرش بها، مؤكدا ضرورة وجود تشريعات وقوانين تواجه ذلك، "ولا بد أن تخلق كل مؤسسة آلية تضبط التعامل بين الجنسين داخلها".

وأضاف عمر، خلال المائدة المستديرة التي عقدها مركز "تدوين" بعنوان "بيئة عمل آمنة للصحفيات في مصر"، أنه يجب رفع معدلات التحضر والاحترام والتقدير بين الزملاء في المؤسسات، متابعا: "لا بد من وجود لجنة رقابة داخل المؤسسات، للتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش الواقعة داخلها".

وأوضح أن كل الحوادث التي أثيرت في الفترة الأخيرة عن التحرش، كانت مشكلتها إثبات حدوث "الواقعة".

وأوصى مدير مكتب فضائية "سكاي نيوز" عربية في القاهرة، بضرورة التأكيد على الالتزام بالمعايير الأخلاقية داخل المؤسسات، ووجود قواعد عمل واضحة ومدونات سلوك معترف بها داخل المؤسسات، لتحديد طريقة التعامل بين الصحفيين والصحفيات، لافتا لوجوب وجود محققة "سيدة" داخل كل مؤسسة صحفية.

ونظم مركز "تدوين لدراسات النوع الاجتماعي"، مائدة مستديرة بعنوان "بيئة عمل آمنة للصحفيات في مصر"، أدار الجلسة الثانية فيها الصحفي خليل العوام، تحدثت خلالها الإعلامية بثينة كامل، سمير عمر مدير مكتب "سكاي نيوز" عربية، ومها أبو بكر محامية وعضوة لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

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