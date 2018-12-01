تصميمات محتشمة لمروة البغدادي للمحجبات في شتاء 2019

كشفت مصممة أزياء المحجبات، مروة البغدادي عن مجموعتها الجديدة لخريف - شتاء 2019 .

وقالت مروة البغدادي، في حديث خاص لـ" لايف ستايل " مجموعتي الجديدة لخريف - شتاء 2019 أتسمت بالأناقة ، وبتحقيق حلم الاحتشام لكل فتاة وكل سيدة ترغب في ذلك، لأن الاحتشام يناسب الحجاب ولكن لا يمنع الأناقة وهذا هو مبدأي في أي مجموعة أقوم بتصميمها.

وأضافت: في هذه المجموعة استخدمت النقوشات و التطريزات لإضفاء روح الحيوية على ألوان الشتاء الغامقة .

وشملت المجموعة أكثر من تصميم متنوع ومختلف في القصات والألوان المعتمدة على الإستايل الطويل الواسع والفضفاض المناسب للمحجبات .

وقالت: من التصاميم للمجموعة صممت شال له أكثر من طريقة للارتداء حيث يتلائم مع خروجات النهار أو خروجات بالليل للذين يحبون التميز والأناقة في ملابسهم ، وتصميم آخر له طريقة مختلفة في الارتداء حيث أن يخفي عيوب الجسم من الأسفل لأنه بزاوية ومناسب لأصحاب قصار القامة لأنه يعطي لهم أناقة أكثر.

وتابعت: والتصميم الآخر عبارة عن بدلة كاملة لها أيضاً طريقة مختلفة في الارتداء وأنصح بها من يمتلك الأرداف .