تصميمات محتشمة لمروة البغدادي للمحجبات في شتاء 2019

القاهرة - ندى أبو شادي
كشفت مصممة أزياء المحجبات، مروة البغدادي عن مجموعتها الجديدة لخريف - شتاء 2019 .
وقالت مروة البغدادي، في حديث خاص لـ" لايف ستايل " مجموعتي الجديدة لخريف - شتاء 2019 أتسمت بالأناقة ، وبتحقيق حلم الاحتشام لكل فتاة وكل سيدة ترغب في ذلك، لأن الاحتشام يناسب الحجاب ولكن لا يمنع الأناقة وهذا هو مبدأي في أي مجموعة أقوم بتصميمها.
وأضافت: في هذه المجموعة استخدمت النقوشات و التطريزات لإضفاء روح الحيوية على ألوان الشتاء الغامقة .
وشملت المجموعة أكثر من تصميم متنوع ومختلف في القصات والألوان المعتمدة على الإستايل الطويل الواسع والفضفاض المناسب للمحجبات .
وقالت: من التصاميم للمجموعة صممت شال له أكثر من طريقة للارتداء حيث يتلائم مع خروجات النهار أو خروجات بالليل للذين يحبون التميز والأناقة في ملابسهم ، وتصميم آخر له طريقة مختلفة في الارتداء حيث أن يخفي عيوب الجسم من الأسفل لأنه بزاوية ومناسب لأصحاب قصار القامة لأنه يعطي لهم أناقة أكثر.
وتابعت: والتصميم الآخر عبارة عن بدلة كاملة لها أيضاً طريقة مختلفة في الارتداء وأنصح بها من يمتلك الأرداف .
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