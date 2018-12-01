أجمل فساتين سهرة براقة اختارتها النجمات العربيات في 2018

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - عام 2018 كان حافلًا باطلالات النجمات العربيات الرائعة والمميزة، وربما كان الأفضل بالنسبة لاطلالات السجادة الحمراء منذ سنوات عدة، حيث إنّ معظم النجمات العربيات أصبحن يولين اهتمامًا كبيرًا لمظهرهنّ الخارجي، والتنافس على لقب الأكثر أناقة أصبح شغلهنّ الشاغل، وقد لاحظنا أنّ الفساتين البراقة كانت الأبرز من ناحية خيارات النجمات العربيات في المناسبات الكبيرة والمهرجانات، وعلى السجادة الحمراء، ولهذا فقد قمنا اليوم بجولة على أبرز وأجمل اطلالاتهنّ في هذه الفساتين لعام 2018.



أجمل اطلالات النجمات العربيات في الفساتين البراقة لعام 2018:



كثيرات من النجمات اخترن موديلات الفساتين البراقة لمناسبات هذا العام، وبعضهنّ فضّلنَ التصاميم القصيرة، وبعضهنّ اختار الفساتين الماكسي الفاخرة، كما تنوعت الألوان بين الفضي والذهبي، والأحمر والأسود، وغيرها، وسنعرض عليكِ بعض أجمل الموديلات لتختاري بنفسكِ النجمة العربية الأكثر تميّزًا في الفساتين البراقة.



فساتين براقة باللون الفضي:



شاهدنا عددً كبيرًا من النجمات العربيات في الفساتين البراقة باللون الفضي، نذكر منهنّ ياسمين الصبري التي تألقت في فستان من يوسف الجسمي، ودرة زروق التي اختارت فستانًا من جورج حبيقة Georges Hobeika، وأيضًا نانسي عجرم وصبا مبارك اللتان تألقتا في اطلالات جذابة.







فساتين سهرة براقة قصيرة:



بعض النجمات كنّ ميالاتٍ لاختيار موديلات فساتين سهرة براقة قصيرة، مثل هيفاء وهبي التي اختارت فستانًا من يوسف الجسمي، وإليسا التي اختارت على المسرح فستان سهرة براقًا قصيرًا من لابورجوازي Labourjoisie، وأمل العوضي التي اختارت أيضًا اطلالة من الجسمي.





فساتين سهرة براقة باللون الأسود:



من المعروف أنّ الأسود هو ملك الألوان، لذلك كان خيار الكثيرات من النجمات اللواتي اعتمدنًه لاطلالاتهنّ، لكنهنّ اخترن القماش البراق منه، مثل كلّ من نادين نجيم وأحلام، اللتين تألقتا في تصاميم من زهير مراد Zuhair Murad، وسيرين عبد النور ونوال الزغبي اللتين اختارتا فساتين مميزة من لابورجوازي Labourjoisie.





فساتين سهرة براقة ملونة:



الفساتن البراقة والملونة توحي بالكثير من الجاذبية والأناقة، وقد كانت خيار كلّ من ريهام حجاج في فستان باللون الأحمر من زهير مراد Zuhair Murad، وأيضًا يارا في فستان باللون الأزرق من لابورجوازي، وخيار كل من كارول سماحة وساندرا رزق.





شاهدي بالصور أجمل اطلالات النجمات العربيات في الفساتين البراقة لعام 2018 واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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