فساتين ليلي علوي في 2018 تلهم الممتلئات كيف يُخفين عيوب القوام

ليلى علوى تعتمد على التطريز لإخفاء أماكن الامتلاء

لاحظنا خلال الظهور المتكرر للفنانة ليلى علوي في المهرجانات المصرية و العربية، أنها تعتمد الأزياء المطرزة من الرأس إلى القدم، ورغم أن التطريز قد يجعل بعض النساء أكثر امتلاءً، إلا أنها نجحت في أن يساعدها على العكس تماماً، ربما لاختيار التطريز الطولي الذي يعطي احساس وهمي بانسيابية القوام.

على سبيل المثال اعتمدت ليلي علوي في أحدث ظهور لها خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، فستان ميتاليك بتطريز مترف يجمع بين الفضي و الذهبي، وبتوقيع مصمم الأزياء المفضل لديها، هاني البحيري، الذي عزز التصميم الأنيق بصيحة الأكمام المنسدلة لتزيد القوام انسيابية وتناسق.



خلال المهرجان نفسه، اعتمدت ليلى علوي فستان ذهبي فاتح يميل إلى البيج، مزين بتطريز ناعم باللون الفضي، ونلاحظ بعض الحيّل التي اعتمدتها في هذا التصميم حتى يزيد قوامها الممتليء أنوثة، بداية من فتحة الصدر على شكل حرف V، مروراً بقصة الخصر وذيل الفستان المنسدل من الخص ليخفي المؤخرة و الأرداف.