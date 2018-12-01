إكسسوارات شعر غريبة من عروض ربيع صيف 2019 .. هل تملكين جرأة اعتمادها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - لا بدّ من إحدى اللمسات الخاطفة للأنظار بعروض الأزياء العالمية، والتي بعضها يكون غريبًا قليلًا، لكن مع الوقت تعتاده العين ويصبح إحدى الصيحات المميزة لسنوات طويلة، وبعضه قد يُدرج بقائمة الصيحات التي لا تبطل موضتها على الإطلاق، وقد جمع لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من اكسسوارات الشعر الغريبة، التي تألقت بها بيوت الأزياء العالمية خلال عروض ربيع وصيف 2019، فهل تمتلكين الجرأة على اعتمادها؟.

الريش ظهر بالسنوات الأخيرة الماضية في الفساتين، لكن هذا العام أصبح غطاءً كاملًا للرأس من دار Dries Van Noten درايس فان نوتين، بألوان زاهية كالأزرق الزهري، أو داكنة تشبه الباروكة كاللون الأسود.

كما لفتنا اكسسوار الورود كبير الحجم من دار Tianyi Li تياني لي، بخامة القماش المتدرجة على شكل الوردة، المستوحى من قبعات السيدات في فترة الأربعينيات والثلاثينيات.



أما تسريحة ضفائر الرستة، فقد لاقت رواجًا كبيرًا هذا العام أيضًا، واعتمدتها كثير من النجمات بالعالم العربي، ولكن يمكنكِ بالربيع المقبل إضافة بعض اكسسوارات الخرز مع الضفائر، لتضيف لمسة خاطفة للأنظار كالتي اعتمدتها دار أزياء GCDS.

في المقابل اعتمد بيت أزياء Simone Rocha سيمون روشا، اكسسوارات الريش الخفيف مع الخرز، للعارضات، وتم وضعها على الشعر بطريقة عشوائية لفتت بها الأنظار.

مازالت صيحة فتاة الديكسو مهيمنة على عالم الموضة بأزياء الصيف، ولكن سنشاهد العام المقبل، تطورًا أكبر باعتماد الشراشيب اللامعة على الغرة من Byblos بيبلوس، لاطلالة تضيف لمسة كلها حيوية ونشاطًا للصبيّة.

بينما اختارت دار غيامباتيستا فالي Giambattista Valli، وضع الاكسسوار على الشعر بطريقة مختلفة، وهو استخدام الغليتر الملون على الشعر بالكامل، لشكل أقرب للأميرات في الأفلام الكرتونية والأساطير.

بهذا الألبوم أخبرينا رأيكِ هل تمتلكين الجرأة لاعتماد أيّ من الاكسسوارات الغريبة للشعر بالصيف المقبل؟.

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