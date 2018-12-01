10 إطلالات من الإعلامية مهيرة عبد العزيز تزيدها طولًا

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - الإعلاميات يتميّزن بأسلوب الأزياء الكلاسيكي والراقي، الذي عادة ما تفرضه عليهنّ أجواء الاستوديو، وقد ينعكس ذلك حتى على اطلالتهنّ العادية .
وتُعتبر الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، واحدة من المذيعات اللواتي يغلب عليهنّ الطابع الكلاسيكي، كما أنها أيضًا تعدّ من قصيرات القامة، والتي تستطيع توظيف القطع لديها لكي تبدو أكثر طولًا من الواقع.
قطع تعتمدها مهيرة عبد العزيز تزيدها طولًا
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البناطيل عالية الخصر
تعتمد مهيرة عبد العزيز على البناطيل عالية الخصر بشكل قوي، وقد ترتدي الموديلات التي تمتد إلى ما بعد الخصر أيضًا، وهذه النوعية من التصاميم تجعل شكل ساقيها يبدو أكثر طولًا من الحقيقة، كـ البدلة بالبنطلون الواسع، مع التوب الأبيض، والبلايزر اللبني.
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الفساتين القصيرة
التصاميم المحتشمة لها اهتمام كبير من الإعلامية مهيرة، لكنّ الفساتين القصيرة لطالما كانت الخيار الأنسب لدى الإعلاميات، لهذا فهي تعتمد الفساتين التي تصل إلى الركبة، كالفستان الدانتيل الأبيض لكي تبدو محتشمة وأنيقة أيضًا.
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الفساتين الطويلة مع رسومات الطول أو الذيل الطويل
أما إذا اختارت الفساتين الطويلة فتعتمدها معها الذيل البسيط كالقفطان الأبيض الفخم، أو تختار الفساتين ببعض خطوط الطول، كالفستان الذهبي مع رسومات مخططة باهتة بسيطة تزيدها طولًا.
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الكعب العالي المدبب من الأمام
تختاره مهيرة في غالبية اطلالتها، فهو يجعلها تبدو بشكل ممشوق، ويضيف لها طولًا بخاصة مع الشكل المثلّث من الأمام، حتى وإن لم يكن الكعب ذاته عاليًا جدًّا.
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