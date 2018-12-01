10 إطلالات من الإعلامية مهيرة عبد العزيز تزيدها طولًا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - الإعلاميات يتميّزن بأسلوب الأزياء الكلاسيكي والراقي، الذي عادة ما تفرضه عليهنّ أجواء الاستوديو، وقد ينعكس ذلك حتى على اطلالتهنّ العادية .

وتُعتبر الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، واحدة من المذيعات اللواتي يغلب عليهنّ الطابع الكلاسيكي، كما أنها أيضًا تعدّ من قصيرات القامة، والتي تستطيع توظيف القطع لديها لكي تبدو أكثر طولًا من الواقع.



قطع تعتمدها مهيرة عبد العزيز تزيدها طولًا