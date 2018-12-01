اختاري عطرك بحسب عمرك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - يُجمع خبراء العطور على أن اختيار العطر المناسب يتعلق بالحالة الذهنية للمرأة، أي أنه اختيار ذاتي بحت، لذلك تفتش المراة دائماً في مختلف مراحلها العمرية، عما يشبع رغباتها وعواطفها ويشعرها بالرضا... وبالتالي فإن تجاربها الحياتية والبيئة التي تعيش فيها وذكرياتها الخاصة تؤثر جميعها على اختيارها لنغمات العطور.

في هذا المقال، جمعنا لك أبرز نغمات العطور التي تلائمك في مختلف مراحلك العمرية.



مرحلة العشرينات

في هذه المرحلة، تناسب الفتاة العطور الخفيفة والمنعشة، التي تثير الاستحسان بين الشبان والفتيات من العمر نفسه. لذلك، إذا كنت دخلت مرحلة العشرينات، احرصي على اختيار العطور التي تعتمد على نغمات الفاكهة مثل الماندرين والتوت، أو النغمات الحلوة كالكراميل والبرالين... استخدمي مثلاً عطر Viva La Juicy.





مرحلة الثلاثينات

بين الوظيفة ورعاية الأسرة، تحتاج المرأة في مرحلة الثلاثينات الى عطر يعزز من نشاطها وقوتها وقدرتها على التحمّل، أي عطر يبقيها على قيد الحياة، لذلك، من الأفضل أن تختار المرأة الثلاثينية العطور التي تعتمد في تركيبتها على الكمثري وزهرة اللوتس والفاونيا والورد... اختاري على سبيل المثال عطر Attimo L'Eau Florale.



مرحلة الأربعينات

تحتاج المرأة في سن الأربعينات الى ما يعزز شعورها بأنها ما زالت شابة وتمتلك القدرة على جذب الانتباه بطلتها وأناقتها. بالتالي، عليها أن تحرص في هذا العمر على اختيار عطور بنغمات عصرية وكلاسيكية في الوقت نفسه، أي تلك التي تمزج بين الحمضيات النقية والياسمين وخشب الصندل، كعطر ambre nue مثلاً.



مرحلة الخمسينات

في هذه المرحلة، تصبح المرأة في قمة النضوج وتعرف تماماً ما تريد، إلا أنها تصبح أكثر ميلاً الى العطور التي تجعلها أكثر شباباً وحيوية، أي العطور ذات النغمات المنعشة مثل الجريب فروت والمانغو. وبالتالي، فإن عطر Harvey Prince Ageless هو من العطور الملائمة جداً للمرأة الخمسينية.



مرحلة الستينات وما فوق

في هذه المرحلة، أنت تحتاجين الى كل ما هو أنيق وراق وفخم، لذلك فتشي عن عطر معقد يجمع بين الروائح الكلاسيكية مثل الياسمين والزنبق مع قاعدة غنية من المسك وخشب الصندل. بإمكانك مثلاً اختيار عطر Nuit de Cellophane، فهو مثالي للمرأة في عمر الستينات.

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