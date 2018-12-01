مكياج العيون والشفاه... الدليل الكامل لتطبيقه بشكل مثالي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - إن مستحضرات المكياج تعد الطريقة المثالية لتسليط الضوء على ملامح الوجه وإبراز مكامن الجمال فيه، بالتالي فإن تطبيق مكياج العيون والشفاه بشكل تراتبي صحيح سيمنحك نظرات ساحرة وجذابة، ويبرز شفتيك بطريقة رائعة: حواجب مثالية، عيون واسعة، رموش طويلة وكثيفة، شفاه ممتلئة وأنيقة... اتبعي هذا الدليل لتحصلي على أفضل مكياج عيون وشفاه.

مكياج العيون

- الحواجب: عند وضع مكياج العيون، قومي أولاً بتحديد شكل حاجبيك لأن ذلك سيساعدك في وضع ظلال اللون في ما بعد.

- ظلال العيون: بعد تحديد الحواجب، تأتي خطوة تطبيق ظلال العيون، لكن إذا كنت لا ترغبين في التعديل وتنظيف الزوائد، بإمكانك وضع ظلال اللون قبل أي شيء آخر على وجهك، وهكذا لا تعودين مضطرة الى التنظيف، فآخر خطوة ترغبين فيها هي التنظيف بعد مكياج كامل وناجح.

- الآيلاينر: بعد ظلال العيون مباشرة، ضعي الآيلاينر، وفي حال أخفقتِ في رسمة العين، بإمكانك تنظيف الآيلاينر بواسطة مزيل المكياج وأعواد الأذن .

- الماسكارا: الخطوة الأخيرة في مكياج العيون تكمن في الماسكارا. وبعد وضع الماسكارا، انتظري قليلاً حتى تجف بالكامل، قبل الانتقال الى الخطوات التالي.



محدد الشفاه

لا يكتمل المكياج من دون شفاه مرسومة بإتقان ومحددة بطريقة صحيحة. وفي هذا الإطار، يمكن لـ محدّد الشفاه أن يكون الأول أو الثاني في عملية تطبيق أحمر الشفاه: فإن كنت تضعين الغلوس، يكون المحدد في المرتبة الأولى من أجل أن يثبت عليه، أما إن كنت تضعين أحمر الشفاه العادي، فحدّدي الشفاه من بعده، وذلك من أجل المساعدة في تحديد الخطوط وإتقانها في الأطراف.

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