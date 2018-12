مناكير بثلاثة ألوان سهلة التنفيذ... ستعجبكِ بالتأكيد

لمسات خاصة بالمناسبات

- في المناسبات المرموقة، والأمسيات، والأعياد، ننصحكِ بإدخال لمسة مميّزة إلى المناكير الثلاثيّ الألوان. نعني بذلك، فئة المناكير المعدنيّ أي الغليتر الذي ينقل المناكير إلى مستوًى آخر. إنّما، ما يجب أخذه في الاعتبار هو عدم المبالغة، لذلك لا تطبّقي المناكير المعدنيّ على مستوى الخلفيّة، بل على أحد جانبَيْ الظفر (كما هو مبيّن في الألبوم المرفَق). يمكن أيضًا تطبيق المناكير المعدني على ظفر كامل، شرط ألا يتعدّى الظفر الواحد في اليد.

- من أجل تطبيق المناكير الثلاثي الألوان_ وفق النموذج الهندسيّ المبيَّن في الصورة المرفقة_ ننصحكِ بالبدء بتطبيق طبقتَيْن من المناكير الحيادي (الأبيض مثلًا). عندما تجفّ، ضعي شريطًا لاصقًا بشكل منحنٍ، وطبّقي المناكير الزهري. انتظري ريثما يجفّ. ثم كرّري المهمّة على الجانب الآخر من الظفر. يجب أن تنتهي بـالمناكير المعدني (الغليتر) لأنّه يُخفي تحته بقيّة الألوان.

- في الألبوم المرفق، تم استخدام مناكير من ماركة "إيسي"، وتحديدًا لونَيْ tuck it in my tux وjiggle hi, jiggle low.