البابايا.. فوائد مذهلة لبشرة الفتاة السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - البابايا تُعتبر من الفاكهة الاستوائية، مغذية ومفيدة لصحة الإنسان، تحتوي على الكثير من الفتامينات والمعادن، لهذا، كثيرًا ما تجدين اسمها على عديد من منتجات العناية بالبشرة، بخاصة للصبيّة السعودية التي تتمتع بجاذبية وسحر خاص، تحتاج للعناية بها، بخاصة البشرة الداكنة بالجوّ الصحراوي التي قد تتأثر سلبًا به، لهذا إليكِ بالتالي فوائد البابايا للوجه.



فوائد البابايا للوجه



- تعمل على إزالة الجلد الميت، حيث تحتوي على حمض الألفاهيدروكسي، الذي يعمل على التخلص من الأوساخ والجراثيم العالقة بالمسام.

- تحمي بشرتكِ من الجفاف بخاصة بموسم الشتاء، ولا تضرّ بـ البشرة الحساسة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من الصوديوم.

- تحتوي البابايا على البوتاسيوم الذي يعمل على تغذية البشرة ويقاوم علامات الشيخوخة.

- يحمي البشرة من التجاعيد.

- البابايا غنية بمادة تُعرف بإنزيم البابيين، تساعد على تفتيح بشرة الفتاة السعودية، وتعمل على توحيد لونها، وتخلّصكِ من بقع الشمس.

- تساعد البابايا على تجديد خلايا البشرة، ومهمة للفتيات فوق سنّ الثلاثين والأربعين، لأنها تعزز إنتاج الكولاجين.





استخدام البابايا على الوجه



- ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة

- ملعقة صغيرة من الحليب أو ماء الورد أو زيت الزيتون



اخلطي البابايا مع أيّ من هذه المكونات، ووزعيها على بشرتِك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على الفوائد المذكورة.

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