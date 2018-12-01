ماسكات طبيعية من الكركم لبشرة نضرة كل يوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 05:35 مساءً - يُعتبر الكركم واحدًا من أشهر التوابل الهندية المعروفة، والتي لها شعبية كبيرة في عالمنا العربي، وكما هو أساسيّ في مطبخِك، اجعليه أساسيًّا في الماسكات الطبيعية التي تستخدمينها.

فالكركم يحتوي على فوائد مذهلة للبشرة قد تُغنيكِ عن الكثير من مستحضرات التجميل المختلفة، فيحتوي على موادّ تساعد في التخلص من بقع الوجه، وحب الشباب، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تمنح وجهكِ نضارةً وحيويةً مشرقة كل يوم.

ماسك الكركم وزيت اللوز الحلو

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة كبيرة زبادي اخلطي زيت اللوز والزبادي مع مسحوق الكركم، وقلّبيه جيدًا.

وزعي الماسك على البشرة واتركيه حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر لإزالة الخليط.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتفتيح بشرتكِ والتخلص من حبوب الوجه، وستشعرين بالفرق بعد مدة قصيرة.



ماسك الكركم والأرز المطحون

- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة أرز مطحون

- ملعقة صغيرة حليب

قطرات زيت زيتون

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتِك، واتركيه حتى يجف.

أزيلي الخليط بعد مرور نصف ساعة بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة وردية ناعمة.