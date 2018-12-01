كتب ياسر ابراهيم - السبت 1 دجنبر 2018 05:09 مساءً - اتحاد الكرة يعلن موقفه من إقامة مباراة المصري في الكونفدرالية على ملعب بورسعيد

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أعلن اتحاد الكرة المصري، موافقته على خوض النادي المصري البورسعيدي، مباراته الإفريقية المقبلة في البطولة الكونفدرالية، على ملعبه ببورسعيد.

وتشهد الفترة الأخيرة شد وجذب بين الاتحاد المصري، وإدارة النادي البورسعيدي، بسبب رفض الأول إقامة أي مباراة محلية على ملعب بورسعيد.

ووفقًا لموقع الاتحاد المصري، فإن إدارة الجبلاية وافقت بشكل رسمي على إقامة مباراة المصرى البورسعيدي أمام الفائز من ساليتاس البوركينابي وواكريا أتلتيك الغيني ضمن منافسات دور الـ32 بالكونفدرالية، على استاد بورسعيد.

كان النادي المصري أرسل خطابًا لاتحاد الكرة والأمن يطلب فيه إقامة المباراة باستاد بورسعيد، قبل أن يوافق الأمن بشكل رسمي.

وتقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أيام 14 و15 و16 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن المصري كان قد خرج من الدور نصف نهائي لبطولة الكونفدرالية، في الموسم الماضي من المسابقة بعد الخسارة من فيتا كلوب الكونغولي.